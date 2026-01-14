AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar bu sefer fena geliyor, kalınlığı 10 santimetre olacak!

"25 OCAK'TA DA KUVVETLİ BİR SİSTEM VAR"

25 Ocak sonrasına ilişkin değerlendirmesinde ise Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem ihtimalinin bulunduğunu ancak şu aşamada net konuşmak için erken olduğunu ifade eden Bozyurt, "25 Ocak'tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir." ifadelerini kullandı.