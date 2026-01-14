Altın yine zirveye koşuyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
14 Ocak 2026 10:29
Altın fiyatları 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe hızlı bir başlangıç yaparak yine yükselişe geçti. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Canlı altın fiyatları 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe hızlı bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalardaki makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin zirve yaptığı 14 Ocak 2026 Çarşamba gününde, altın fiyatları yeni bir tarihi eşiği aşarak yatırımcıların odak noktası haline geldi. Yatırımcılar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt ararken, Kapalıçarşı ve serbest piyasadan gelen son dakika verileri altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin sürdüğünü gösteriyor. ONS altın fiyatı rekor tazelerken; yurt içinde dolar/TL kurundan da destek alan gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları Kapalıçarşı’da sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketli bir grafik çiziyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları
Güvenli liman altın fiyatları 14 Ocak 2026 itibarıyla dikkatle takip ediliyor. Özellikle Türkiye’de yaygın bir yatırım aracı olan altın fiyatları canlı ve güncel olarak kapalı çarşı ve birçok kuyumcuda satın alınabiliyor. Altın, ONS tarafında yukarı yönlü ivmeyi tetiklerken, iç piyasada gram altın fiyatları Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ediyor. Özellikle düğün takısı alacaklar, küçük birikimlerini korumak isteyenler ve büyük ölçekli yatırımcılar; çeyrek altın kaç TL, Cumhuriyet altını satış fiyatı ne kadar? sorularının cevabını anlık olarak takip ediyor. İşte 14 Ocak 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı!
ALTIN FİYATLARI 14 OCAK 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATI 14 OCAK 2026
Alış: 10.524,00
Satış: 10.614,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.422,13
Satış: 6.422,98
ONS ALTIN FİYATI 14 OCAK 2026
Alış 4.626,13 Dolar
Satış: 4.626,76 Dolar
Alış: 41.966,00 TL
Satış: 42.293,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 14 OCAK 2026
Alış: 6425 TL
Satış: 6508 TL