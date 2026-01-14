Altın yine zirveye koşuyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Güvenli liman altın fiyatları 14 Ocak 2026 itibarıyla dikkatle takip ediliyor. Özellikle Türkiye’de yaygın bir yatırım aracı olan altın fiyatları canlı ve güncel olarak kapalı çarşı ve birçok kuyumcuda satın alınabiliyor. Altın, ONS tarafında yukarı yönlü ivmeyi tetiklerken, iç piyasada gram altın fiyatları Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ediyor. Özellikle düğün takısı alacaklar, küçük birikimlerini korumak isteyenler ve büyük ölçekli yatırımcılar; çeyrek altın kaç TL, Cumhuriyet altını satış fiyatı ne kadar? sorularının cevabını anlık olarak takip ediyor. İşte 14 Ocak 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı!