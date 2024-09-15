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Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakalandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakaladı.

Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakalandı
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Kayseri'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği bölmede yakalandı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ GİZLENDİĞİBÖLÜMDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firariyi gizlendiği bölmede yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak:AA

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