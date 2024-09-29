Hakan Fidan'dan flaş İsrail açıklaması

ABD'den dönen Dışışleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye açısından bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının çok etkili olduğunu ve konuşmanın çoğu Filistin üzerine odaklandığını vurguladı. Gazze konusu, BM sisteminin ve uluslararası toplumun ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Fidan, Birleşmiş Milletler'in küresel adaletsizlikleri çözme konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

Serhat Akın'a saldırıda flaş gelişme! Bakan açıkladı, hepsi yakalandı

İndirimli bilet fırsatı! Ajet ucuz bilet kampanyasını duyurdu

Resmi açıklama geldi! Nasrallah öldürüldü

Fidan, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'e "dur" demek konusunda başarısız olduğunu, Siyonizm'in Amerika siyasetinde yerleştiğini ve ABD'nin gücünün İsrail için kullanıldığının rahatsızlığını dile getirdi. Fidan, şöyle dedi:

Daha önce, İsrail durdurulmazsa savaşı başka yerlere taşıyacağını belirtmiştik. Bir yıl önce söylediğimiz gibi, maalesef onlar hala geçiyor. Netanyahu, savaşın bölgeye yayılmasını istiyor gibi görünüyor.

Haberin Devamı

"İSRAİL'E KİM, NASIL "DUR" DİYECEK?"

Amerika Birleşik Devletleri sistemi çaresiz durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinde siyonizm kök salmıştır. Bu, kariyerlere ve networklere yol açıyor. Kongre üyesi veya senatör olarak görevlendirilirler. Lobi, İsrail'in aklına iyi geldi. Bu durum bazı Amerikalıları rahatsız ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm askeri gücü İsrail'in kontrolünde olması rahatsız edici. Netanyahu'nun planları hem kendi ülkesini hem de müttefiklerini tehlikeye atıyor."