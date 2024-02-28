Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi

Hem konserlerindeki danslarıyla hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise fena yakalandı.

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Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülenen Hadise'nin tam da Ebru Gündeş'in evlendiği gün yakalanması sosyal medyada gündem oldu.

Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük Ayaydın ile samimi anları dikkat çekti. Hadise'nin görüntülerine "Oğlun yaşında" yorumları yağdı.

Bu görüntüler, Hadise'nin yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki haberleri beraberinde getirdi. Hadise'nin görüntülerle ilgili ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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