Güllü soruşturmasında olay iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim!

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma genişliyor... Yeni tanık ifadeleri kamuoyuna düşmeye devam ederken, dosyada yer alan ifadelerde, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edilen tehdit içerikli yazışmalar dikkat çekti...

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yeni tanık ifadeleri kamuoyuna yansıdı. Dosyada yer alan ifadelerde, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e yönelik dikkat çekici iddialar bulunuyor. Güllü'nün yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan'ın ''Ben yaptım ama çok pişmanım'' dediğini öne sürerken, tanık Çağrı Kutlu da genç kadının annesini defalarca öldürmekle tehdit ettiğini idda etti.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni tanık beyanları dosyanın seyrini değiştirdi. Sanatçının yakın arkadaşı Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i "Ben yaptım ama çok pişmanım" sözleriyle suçladığı yönündeki ifadesinin ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun savcılığa verdiği ifade daireye ulaştı. Çağrı, ifadesinde Tuğyan ile ilişkisini, genç kadının annesine yönelik tehdit ve şiddet içerikli söylemlerini, madde kullanımı iddialarını ve olay gecesi evde bulunanların davranışlarına dair gözlemlerini anlattı.

Çağrı Kutlu, Tuğyan'ın daha önce defalarca annesini öldüreceğini söylediğini, kumar ve maddi sorunlar nedeniyle annesiyle sık sık tartıştıklarını, Tuğyan'ın yakın arkadaşı Sultan'ın ise olay gecesi korktuğu için suskun kaldığını iddia etti. İfadelerde yer alan bu yeni ayrıntılar, soruşturmayı yürüten makamların değerlendirmesine sunuldu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sabah'ın haberine göre, sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan ifadesinin ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesi de ortaya çıktı. Çağrı Kutlu savcılık ifadesinde şu sözleri söyledi, "Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.

Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi. Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.

"ANNEMLE DOST OLUP SONRA ONU ÖLDÜRECEĞİM"

Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziran'da pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı. Annesi için "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dedi.

"BANA DEFALARCA ANNESİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Tuğyan çok fazla kumar oynardı. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı. Annesiyle arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.

"KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı" dedi. Beni konuşmamam için aradı. Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum.

