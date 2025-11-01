Son dakika! AFAD'dan açıklama: Balıkesir yine peş peşe sallanmaya devam ediyor!

Son dakika! Balıkesir'deki 6,1'lik şiddetli depremlerin ardından artçı sarsıntılar peş peşe devam ediyor. AFAD'dan açıklama geldi...

Balıkesir'deki 6,1'lik şiddetli depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Gece depremlerin sürdüğü şehirde sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6.1'lik depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

6.1'lik iki ana şokun ardından binlerce artçı depremin meydana geldiği Sındırgı, gece yarısı art arda 3.8 ve 3.5 büyüklüğünde iki depremle sallandı.

BİR DEPREM DAHA OLDU

İki artçının ardından 4.2 büyüklüğünde bir artçı da sabah saatlerinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,79 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar!

Son dakika... Yakalanan El Faşir kasabından dehşet itiraf: 2 bin kişiyi öldürdüm!

PFDK'den son dakika karar: İşte o hakemlere verilen ceza!