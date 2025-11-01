Gebze'de çöken bina sonrası sıkıntı büyüyor: Çevre binalar apar topar boşaltılıyor!

Gebze'de çöken bina sonrası sıkıntı büyüyor: Çevredeki bir binanın kolonlarında akşam saatlerinde çatlaklar oluşması üzerine ekipler alarma geçti. Yakın binalar apar topar boşaltılıyor!

Kolonlar çatladı: Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi çöken 7 katlı apartmanın ardından bölgede endişe sürüyor. Çevredeki bir binanın kolonlarında akşam saatlerinde çatlaklar oluşması üzerine ekipler alarma geçti. AFAD, polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından toplam 16 bina tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki binalardan gelen sesler nedeniyle 16 bina boşaltıldı.

5 KATLI BİNANIN KOLONLARI KATLADI

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada, akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İncelemelerin ardından 3 binada 21 daire tahliye edildi. Bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gelerek, bilgi aldı. Bakan Kurum, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TEK TEK TESPİTLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

7 katlı Arslan Apartmanı'nda hayatını kaybeden Bilir ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Murat Kurum, yıkımın sebeplerini detaylı şekilde araştırdıklarına dikkati çekti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımızın çalışmalarıyla, AFAD'ımızın, Bakanlığımızın, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz çünkü binanın yapım yılına baktığımızda, 2012 yılında yapılmış. Ruhsatı, iskanı olan, kısmen yapı denetim hizmeti de almış binamız. Dolayısıyla burada zeminden kaynaklı bir problem olup, olmadığına ilişkin Boğaziçi Üniversitesi'nden, Fırat Üniversitesi'nden, Kocaeli Üniversitesi'nden, Gebze Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz."

"16 BİNA TAHLİYE EDİLDİ"

Bugün itibariyle bölgedeki 16 binanın tahliye edildiğini açıklayan Bakan Murat Kurum, "Bu kapsamda bugün itibariyle 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şuan için misafir ediyoruz. Yine buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına da gerek esnafımıza, gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza belediyemiz, Valiliğimiz eliyle gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz" dedi.

"TALEPLERİ DETAYLI ŞEKİLDE İRDELİYORUZ"

Bakan Murat Kurum, 2019'da Kartal Orhantepe'de çöken apartmana da değinerek, sözlerini şöyle noktaladı: "Tabii hatırlayacaksınız, daha önce Kartal Orhantepe'de bir apartman çökmesi sebebiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da hızlı şekilde bölgeyi inceledik, ayrıntılı etütler yaptık ve akabinde de alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Burada da vatandaşımızı dinledik. Gelen talepleri, sorunları detaylı şekilde irdeliyoruz. Gebze'de de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler alınacak, gerekse burada yenilenmesi gereken binalarla ilgili atılacak adımları hem Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, hem de Gebze Belediyesi ile birlikte bu süreci yürüteceğiz. Yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Gebze'mize Kocaeli'mize başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade ediyorum. Başımız sağ olsun."

