Grand Kartal otel yangınına ilişkin önemli gelişme: Otel sahibi, ailesi ve diğer sorumlular tutuklandı! İşte, önemli detaylar...

Bolu'daki otel yangınındaki otel sahibinin eşi, iki kızı ve diğer sorumlular tutuklandı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin ölümüne yol açan Grand Kartal Otel yangınının ardından, otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve iki kızı da dahil olmak üzere, toplamda 9 kişi tutuklandı. Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan bu kişiler, otelin güvenlik önlemleri, ruhsat işlemleri ve denetimleri konusunda sorumlu olan isimler arasında yer alıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yangının ardından gerçekleştirilen bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından yeni gözaltılar yaşandı. 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay sonrasında başlatılan soruşturma derinleşerek, otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu da dahil olmak üzere, 9 kişi tutuklandı.

Yangınla İlgili Tutuklanan Diğer Sorumlular

Soruşturma kapsamında, Mustafa Selman Çelen (otel mimarı), İsmail Haluk İnceler (inşaat mühendisi), Kübra Demir ve Ece Kayacan (iş sağlığı ve güvenliği uzmanları), Muharrem Şen (elektrik teknisyeni) gibi önemli isimler de gözaltına alındı. Bu kişilerin, yangının oluşumuyla ilgili ihmallerinin olup olmadığı, sorgulama sırasında değerlendiriliyor. Ayrıca, Mehmet Özel (Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü) de tutuklananlar arasında yer aldı.

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İlk Gözaltılar ve Sonrası

Yangının hemen ardından başlatılan soruşturmada, ilk gözaltıların ardından Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü olarak görev yapan bir başka zanlıydı. Erdoğan'ın ardından, tutuklanan diğer şüpheliler, yangının nasıl bu kadar büyük bir felakete yol açtığına dair önemli ipuçları sunuyor.

Savcılık Sorgularında Gelişmeler

Savcılığa sevk edilen şüpheliler, sorgulama işlemleri sonrasında yargı önüne çıkarıldı. Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu tutuklanırken, diğer bazı zanlılar ise serbest bırakıldı. Bu gelişme, soruşturmanın geleceği ve olayla ilgili sorumlulukların dağılımı konusunda kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

Yangın Sonrası Yaşanan İhmal İddiaları

Yangının çıkış nedeninin, otelin güvenlik önlemleri ve yangın güvenliği protokollerine uyulmamasıyla ilgili olduğu iddiaları, soruşturmanın temel odağını oluşturuyor. Yangının öncesinde yapılan denetimlerde eksikliklerin olduğu ve otelin yangına karşı alınan önlemlerinin yetersiz olduğu raporları, otel sahipleri ve yöneticileri ile ilgili ciddi suçlamaları gündeme getiriyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştirirken, tüm tutuklananların ve gözaltına alınanların sorgulama işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Bu kapsamda, yangının sorumlularının bulunması ve adaletin sağlanması için çalışmalar sürüyor. Olayın ardından yaşanan bu gelişmeler, benzer felaketlerin önlenmesi için daha sıkı denetimler ve güvenlik önlemleri alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Adaletin Peşinden

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını, sadece can kaybı açısından değil, aynı zamanda otel işletmeciliği ve güvenlik prosedürleri açısından da ciddi dersler çıkarılması gereken bir olay olarak tarihe geçti. Yangında hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri, adaletin sağlanmasını beklerken, sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Soruşturma tüm hızıyla devam ederken, benzer trajedilerin önüne geçmek için gerekli adımların atılacağına dair umutlar da artıyor.

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