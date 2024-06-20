Devlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımı

Gemerek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçede yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardım etmek için temizlik görevlisi istihdam edeceğini duyurdu. Bu nedenle, bu pozisyon için kimler başvuru yapabilir?

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Devlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımı

Gemerek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personel alımı yapacak.

Temizlik görevlisi pozisyonuna başvurmak isteyen adayların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Yaş Sınırı: 21 yaşından gün almamış olmak ve 49 yaşından gün almamış olmak.

Medeni Hakları Kullanma Yetkinliği: Medeni haklarını kullanmak için herhangi bir yasal engel bulunmamak.

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Kamu hizmetlerinden yasaklanmamak.

Temiz Adli Sicil Kaydı: Adayların adli sicil kayıtları eksiksiz olmalıdır.

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Sağlık Durumu: Görevi yerine getirmeyi zorlaştıracak bir sağlık sorunu bulunmamak.

Eğitim: En az ilkokul mezunu Gerontoloji veya yaşlı bakımı gibi alanlarda lisans derecesi olan veya ilgili sertifikalara sahip olan adaylar tercih edilir.

Sürücü Belgesi (Tercih Sebebi): Sürücü belgesine sahip olmayı tercih edeceksiniz.

Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2024'e kadar Gemerek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılabilir. Başvuru sırasında adayların sunmaları gereken belgeler şunlardır:

Mülakat Süreci: Başvurular tamamlandıktan sonra uygun bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır. Ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, sağlık raporu ve varsa sürücü belgesi fotokopisi gerekecektir. Değerlendirme sürecinde önemli kriterler, başvuru şartlarına uygunluk ve belgelerin tam olması olacaktır.

Mülakatta başarılı olan adaylar, Gemerek SYDV'de temizlik görevlisi olarak işe alınacaktır. Bu pozisyonda çalışacak personel, ilçede yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara temizlik hizmeti sunarak toplumsal yardımlaşma sürecine katkıda bulunacaktır.

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