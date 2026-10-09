Bakan Göktaş fon iftirasına ateş püskürdü: Yeni Partili Ümit Özlale’yi istifaya davet ederken kazanacağı tazminatın yerini de açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Partili Ümit Özlale’nin fon iftiralarına sert tepki gösterdi. Ümit Özlale’yi istifaya davet eden Göktaş, kazanacağı tazminatı Aile ve Gençlik Fonu’na bağışlayacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tv100 canlı yayınında fon iddialarına sert tepki gösterdi.

Ailesinin söz konusu fonlarda hiçbir işlemi bulunmadığını ve isim benzerliği üzerinden hedef alındığını belirten Göktaş, Ümit Özlale’ye “Ahlaki değeri varsa istifaya davet ediyorum” sözleriyle seslendi.

Özlale hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açtığını açıklayan Göktaş, kazanacağı tazminatı Aile ve Gençlik Fonu’na bağışlayacağını duyurdu.

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Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamaları şöyle:

“Anında konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Fon meselesi üzerinden ailemi ve şahsımı hedef alan iddialar yalan ve iftiradır. Hiçbir aile üyemin söz konusu fonlarla ilgili bir işlemi veya kayıtlı hesabı yoktur.

Bu çirkin iftirayı atan, çamur siyaseti güden, hiçbir ahlaki ve etik değeri olmayan maalesef sözde siyasetçiler, TBMM’de böyle yalan, iftira dolu beyanlarda bulunabiliyorlar. Yazıklar olsun.”

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“SAYIN ÖZLALE’Yİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM”

“Söz konusu kişiyi araştırdık. Aynı isme sahip başka bir vatandaş. Bunu çok net bir şekilde bilmelerine rağmen nasıl bu kadar kolay iftira atabilirler? Nasıl bu kadar çirkin operasyonlar yönetebilirler? Ahlaki değeri varsa Sayın Özlale’yi istifaya davet ediyorum.

Özlale 2 hafta önce kendisinin de isminin benzer fonlardan bir tanesinden kaydı olduğu ortaya çıkınca tiye aldı ve ‘İsim üzerinden insanları yıpratmayın, haber kaynağına bakın’ dedi. Kendisi bunun üzerine bir hafta geçmeden aynı iftirayı atmaya utanmıyor mu? Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğumu ve tazminat davası açtığımı da duyurmak istiyorum.”

“ALDIĞIM TAZMİNATI AİLE VE GENÇLİK FONU’NA BAĞIŞLAYACAĞIM”

“Davayı kazandığımda da benim bildiğim tek bir fon var. Aile ve Gençlik Fonu. Evlenecek gençlere sunduğumuz bir destek fonu bu. Bu fona da aldığım tazminatı bağışlayacağım. Böyle yalan bir siyaset olmaz, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok net bir duruş sergilerken, muhalefet kendi kuyruk acısıyla, sağa sola sataşarak siyaset yapılmaz.”

“YALAN VE İFTİRA ASLA BİR SİYASİ MEKANİZMA DEĞİLDİR”

“Siyasetçinin bir duruşu vardır. Yalan ve iftira asla bir siyasi mekanizma değildir. Bir kadına, işine gücüne dönük bir kadına böyle yalan iftiralar atılmaz. Cumhurbaşkanımız çok net bir mesaj verdi: ‘Kim olursa olsun, ucu nereye dokunursa dokunsun gerekli işlemi yapacağız’ dedi. Kurumlarımız da bu minvalde çalışmasına rağmen, bunlar etik siyaseti bilmedikleri için yalan ve çamur siyasetlerine kendilerinin ismi yeni ancak çok eski bir siyasetle hiçbir ahlak ve etiğe dayanmayan bir iftira kurumuna dönüştüler. Kendilerini lanetliyorum ve mahkemenin önünde hesaplaşacağımızı duyurmak istiyorum.”

“HEPSİYLE TEK TEK HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM”

“Bugün basın açıklamasıyla bu iftiraları ortaya yayan tüm yerleri tespit ettim. Hepsiyle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Yalanın siyaseti olmaz. Sonuna kadar da mücadelemi yapacağım. Hukuk önünde hesaplaşacağız.

Kimsenin bu konularda Cumhurbaşkanımızı yıpratmasına asla izin vermeyeceğiz.”

“TOZ BULUTLARI ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ”

“Toz bulutları üzerinden siyaset yapılmaz! İftira ile siyaset yapılmaz. Bu süreci bulanıklandırmak isteyenlerin en kolay seçtiği yoldur. Yeni Parti önce kendi iç meseleleriyle hesaplaşsın. Kendi yaptıkları vurgunlarla, baklava kutularıyla, milletten çaldıklarıyla bir hesaplaşsınlar. Ondan sonra gelip bize ahlak dersi versinler.”

“KENDİSİNE HODRİ MEYDAN DEDİM”

“Bir kez daha Özlale’yi istifaya davet ediyorum. Bunu yapanların Meclis’te yeri yoktur. Kendisine hodri meydan dedim, kendisinden de aynı tutumu bekliyorum. Ne özür geldi, ne başka bir şey geldi. İstifaya davet ediyorum kendisini.”

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