Kayseri'de çarpıcı cinayet: Eski eniştesini ezerek öldürdü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Serdar Coskun (43), S.Ö. (22) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, olayın kaza değil cinayet olduğu ortaya çıktı.

Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, S.Ö. (22) yönetimindeki 38 AHS 929 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Serdar Coskun’a (43) çarparak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Serdar Coşkun, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

S.Ö.’nün evinin çevresinde ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 38 AHS 929 plakalı otomobil binanın otoparkında park edilmiş halde bulundu.

YANINDAKİ ARKADAŞI İHBAR ETTİ

Bir süre sonra S.Ö. ve otomobilde bulunan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, kendilerinin bulunduğu yeri bildirdi.

Evlerine yakın bir bölgede polise teslim olan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Kazada ağır yaralanan Serdar Coşkun ise, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA DEĞİL CİNAYET ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde aracın şahsa kasten çarptığı belirlendi.

S.Ö.’nün Coşkun’a çarptıktan sonra otomobille üzerinden geçtiği, ardından da otomobilden inip durumunu kontrol ettikten sonra yeniden otomobile binerek, olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

ESKİ ENİŞTESİ ÇIKTI

S.Ö.’nün otomobille çarpıp, ardından üzerinden geçtiği Serdar Coşkun’un eski eniştesi olduğu ve ablasıyla 4 yıl önce boşandığı, aralarında boşanmanın ardından süren 4 yıllık bir husumet bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve cinayet anında yanında bulunan arkadaşı S.T. (23), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

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