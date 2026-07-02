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Aksaray'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu: Eşine yazdığı son mesaj dikkat çekti

Aksaray'da eşine yazdığı mesajla helallik istedikten sonra ortadan kaybolan Selahattin Ç. (28) dağlık arazide kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Şüpheli ölüm için inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Aksaray'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu: Eşine yazdığı son mesaj dikkat çekti
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Aksaray'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu: Eşine yazdığı son mesaj dikkat çekti

Aksaray'da eşine yazdığı mesajla helallik istedikten sonra ortadan kaybolan Selahattin Ç. (28) dağlık arazide kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Şüpheli ölüm için inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Aksaray'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu: Eşine yazdığı son mesaj dikkat çekti

Olay, merkeze bağlı Akin köyünde dağlık arazide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ç., eşine yazdığı mesajla helallik istedikten sonra kayıplara karıştı.

Mesajı alan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsın gidebileceği yerleri belirleyerek arama çalışması başlattı.

Aksaray'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu: Eşine yazdığı son mesaj dikkat çekti

ÖNCE MOTOSİKLETİ SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir gün süren aramalara rağmen şahıs bulunamazken, gece dağlık arazide sahipsiz bir motosiklet gören güvenlik görevlisi durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, motosikletin 50 metre ilerisinde yerde yatan bir şahıs gördü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri yaptığı incelemede şahsın kafasından tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Olay yerinin polis sorumluluk bölgesinde olması üzerine çalışmalara emniyet güçlerine devredildi.

Aksaray'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu: Eşine yazdığı son mesaj dikkat çekti

KAYIP OLARAK ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, şahsın başucunda bir tabanca ve çok sayıda boş kovan tespit etti.

Kafasından vurulan şahsın kayıp olarak aranan Selahattin Çelik olduğu belirlendi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, başlatılan tahkikat sürüyor.

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