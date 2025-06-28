Geri sayım başladı: Trump Gazze için ateşkes tarihi verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki çatışmalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparak, ateşkesin sağlanacağına dair tarih verdi...

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki çatışmalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, bir hafta içinde bölgede ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde bir ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberlerde plan kapsamında aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da bulunduğu dört Arap ülkesinin Hamas'ın yerine Gazze Şeridi'ni ortaklaşa yöneteceği, Hamas lider kadrosunun sürgüne gönderileceği ve tüm rehinelerin serbest bırakılacağı bir anlaşmada mutabık kalındığı ifade edilmişti. Yine İsrail basınında Gazze’den göç etmek isteyen Filistinlilerin adı açıklanmayan birkaç ülke tarafından kabul edileceği belirtilmişti.

"BİR HAFTA İÇİNDE ATEŞKES OLACAK"

"Bir hafta içinde Gazze'de ateşkes olacak. Bu konuda önemli gelişmeler var. Sürpriz olabilir ama süreci yakından izliyoruz."

"İSRAİL DE DARBE ALDI"

İran’ın, ABD'nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne ve İsrail'e yönelik füze saldırılarını hatırlatan Trump, "Eğer darbe yediysen gerçeği söylemelisin. İsrail de darbe aldı. İkisi de bu saldırıları atlattı ve durumu kontrol altına almak için harika bir zamandı. ifadelerini kullandı.

İran için "Bitkin durumdalar" diyen Trump, "İsrail ile pazarlık yaptım. İkisi de bu sorunun çözülmesini istedi ve harika bir iş çıkardık" dedi.

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Trump, İran’ın şu anda nükleer konusuna odaklanmadığını belirterek, "Şu anda düşündükleri son şey nükleer. Onlar yarını düşünüyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"ÖLÜMDEN KURTARDIM"

Trump basın toplantısının ardından, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ise, İran dini lideri Ali Hamaney'in savaşı kazandıklarına ilişkin açıklamasının yalan olduğunu ifade ederken "Hamaney, savaşı kazandım diyor. Bunun yalan olduğunu kendisi de biliyor" dedi.

Trump ayrıca, Hamaney'in suikasta uğrayabileceğini ancak kendisinin bunu engellediğini savundu.

ABD Başkanı açıklamasında "Umutları yok. Sadece daha kötüye gidecek. Umarım İran yönetimi, bal ile sirkeden daha fazla kazanabileceğini fark eder. Barış!" dedi.

APTIRIMI HAFİFLETME ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Trump, Hamaney'in Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıların benzerlerinin "tekrarlanabileceğine" yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Son birkaç gündür yaptırımları kaldırmak ve İran'a "tam, hızlı ve eksiksiz bir iyileşme şansı" vermek için çalıştığını belirten Trump, "Ancak bunun yerine öfke, nefret ve iğrenme ifadeleriyle karşılaştım. Bu yüzden yaptırımların kaldırılması ve diğer tüm çalışmalarımı derhal durdurdum" ifadesini kullandı.

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