DEVA Partisi’nde iki vekil birden istifa etti: Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar partiden ayrıldı.

DEVA Partisi kurucularından İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı...

DEVA Partisi kurucularından İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. İki isim de siyasi duruşlarıyla partinin politikaları arasında mesafe oluştuğunu belirtti.

DEVA Partisi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Partinin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Evrim Rızvanoğlu: “Mücadeleye farklı bir kulvarda devam edeceğim”

Rızvanoğlu yaptığı açıklamada, DEVA Partisi'nin kendisi için adeta bir okul olduğunu belirterek, “Bugün itibarıyla partimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” dedi. Rızvanoğlu, siyaset yolculuğunda zamanla yaklaşımının farklılaştığını ve bu nedenle partiden ayrılmanın daha sağlıklı olacağını ifade etti.

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Rızvanoğlu, “Muhalefet partilerinin birbirini yıpratmadan, ortak değerlerde buluşarak ülkemizin geleceği için birlikte mücadele etmesi gerektiğine olan inancımı koruyorum. Çünkü bu mücadele; halk adına iktidarı denetleme, adaleti ve özgürlüğü savunma meselesidir,” diyerek siyasi mücadelesine farklı bir kulvarda devam edeceğini söyledi.

Cem Avşar: “Siyasi duruşumla DEVA Partisi arasında mesafe oluştu”

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da yaptığı açıklamada, “Geldiğimiz süreçte siyasi duruşumla DEVA Partisi'nin politik süreci arasında oluşan mesafe nedeniyle, yoldaşlık hukukunu gözeterek yaptığım uzun bir değerlendirme süreci ardından partiden ayrılma kararı aldım,” ifadelerine yer verdi.

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