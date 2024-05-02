İŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacak

Türkiye'de çok sayıda işçi alımı başladı. İŞKUR tarafından yapılan başvurularla, KPSS şartı olmadan çeşitli pozisyonlar için adaylar aranıyor. Bu işlerde en düşük maaş 17.000 TL'dir.

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İŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu, 81 ilde özel ve kamu kuruluşları için KPSS şartı aranmadan 137.196 kişilik personel ve işçi alımı başlattı. İş arayanlar bu geniş istihdam fırsatlarından yararlanabilir. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi web sitesine girerek uygun iş fırsatlarını araştırabilir ve başvurularını gönderebilir.

İŞKUR'dan Çok Sayıda İşçi Alımı Hangi Pozisyonlara Yapılacak?

İŞKUR'un son dakika açıklamasına göre, ülke çapında çeşitli sektörlerde geniş bir iş fırsatı sunulacak. Alımların yapılacağı pozisyonlar ve mevcut iş sayısı aşağıdaki gibidir:

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17 bin TL maaşla İŞKUR tarafından işe alınabilirsiniz! Başvurular kabul edildi ve 28,494 beden işçisi pozisyonu açıldı.

• Temizlik personeli için 4,489

• Servis personeli pozisyonları için 3,935

• 2,976 satış elemanı pozisyonu

• Konfeksiyon işçisi pozisyonları 2,644

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