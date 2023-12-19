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Son seçim anketinde beklenmedik sonuçlar! İlk sıra değişmedi, ancak o partinin oyları eridi!
ORC araştırma, bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? sorularını seçmenlere yöneltti. Anket sonuçlarında ilk sıranın değişmediği görülürken, son dönemlerde istifa haberleriyle gündemden düşmek bilmeyen İYİ Parti'nin oyu 6.2'ye gerilediği görüldü.
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