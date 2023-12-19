Son seçim anketinde beklenmedik sonuçlar! İlk sıra değişmedi, ancak o partinin oyları eridi!

ORC araştırma, bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? sorularını seçmenlere yöneltti. Anket sonuçlarında ilk sıranın değişmediği görülürken, son dönemlerde istifa haberleriyle gündemden düşmek bilmeyen İYİ Parti'nin oyu 6.2'ye gerilediği görüldü.

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Son seçim anketinde beklenmedik sonuçlar! İlk sıra değişmedi, ancak o partinin oyları eridi! 1

ORC araştırma, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere 102 gün kala elindeki son seçim anketini yayınladı.

Anket sonuçlarında 4 parti barajı rahat bir şekilde aşarken, İYİ Parti'de oylarının eridiği görüldü.

ORC ANKETİN DETAYLARINI AÇIKLADI

11-16 Aralık arasında yapılan çalışma 27 ilde 3160 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirildi. Katılımcılara "Bu Pazar 'Milletvekili Genel Seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçları öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçin...

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Son seçim anketinde beklenmedik sonuçlar! İlk sıra değişmedi, ancak o partinin oyları eridi!
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