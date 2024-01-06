Gazze’deki bilançok giderek artıyor! Can kaybı 22 bin 722’ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi.

YAYINLAMA
Google News
Gazze’deki bilançok giderek artıyor! Can kaybı 22 bin 722’ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 122 kişinin hayatını kaybettiği, 256 kişinin de yaralandığı bildirildi. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166 yükseldiği aktarıldı.

"UNRWA'yı yok etmezsek savaşı kazanmamız imkansız"

İsrailli jeostrateji ve kamu politikaları uzmanı Noga Arbell ise yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yok edilmesi çağrısında bulundu. Yerinden edilen Filistinlilere insani yardım sağlayan BM kurumunu hedef alan Arbell, "UNRWA'yı yok etmezsek savaşı kazanmamız mümkün olmayacak. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gazze’deki bilançok giderek artıyor! Can kaybı 22 bin 722’ye yükseldi

Gazze’deki bilançok giderek artıyor! Can kaybı 22 bin 722’ye yükseldi

Gazze’deki bilançok giderek artıyor! Can kaybı 22 bin 722’ye yükseldi

Gazze’deki bilançok giderek artıyor! Can kaybı 22 bin 722’ye yükseldi

Gazze’deki bilançok giderek artıyor! Can kaybı 22 bin 722’ye yükseldi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cinayet mi, kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı
Cinayet mi, kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı
Ölümün böylesi... İmam secdede vefat etti - Tıkla o anları izle
Ölümün böylesi... İmam secdede vefat etti - Tıkla o anları izle
Pendik'te kahreden olay! Mutfakta çıkan yangını söndürmeye çalışan 83 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi!
Pendik'te kahreden olay! Mutfakta çıkan yangını söndürmeye çalışan 83 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi!
Kadıköy'de trafik denetiminde ceza yiyen sürücüden ilginç tepki: Sosyal medyaya atında izleyelim!
Kadıköy'de trafik denetiminde ceza yiyen sürücüden ilginç tepki: Sosyal medyaya atında izleyelim!
Son Haberler
Gazze’deki bilançok giderek artıyor! Can kaybı 22 bin 722’ye yükseldi
Gazze’deki bilançok giderek artıyor! Can kaybı 22 bin 722’ye yükseldi
Fabrika gibi lise, Yıllık cirosunu duyanlar şaşıp kalıyor.
Fabrika gibi lise, Yıllık cirosunu duyanlar şaşıp kalıyor.
Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen canlı yayında az kalsın boğuluyordu! Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen canlı yayında az kalsın boğuluyordu! Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Ahmet Hakan AK Parti'nin muhtemel İstanbul adaylarını yazdı! Bunlar dışında olursa "benim için tam sürpriz olur" dedi
Ahmet Hakan AK Parti'nin muhtemel İstanbul adaylarını yazdı! Bunlar dışında olursa "benim için tam sürpriz olur" dedi
Batman’da eş zamanlı operasyon! DEAŞ’ın finans ağı patlatıldı!
Batman’da eş zamanlı operasyon! DEAŞ’ın finans ağı patlatıldı!
Feci yangında alevlerin arasında kalan yaşlı çift yürekleri ağıza getirdi!
Feci yangında alevlerin arasında kalan yaşlı çift yürekleri ağıza getirdi!
Çok Okunanlar
Tutuklanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ramazan ayında camide vaazlar vermiş!
Tutuklanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ramazan ayında camide vaazlar vermiş!
Cinayet mi, kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı
Cinayet mi, kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı
Ölümün böylesi... İmam secdede vefat etti - Tıkla o anları izle
Ölümün böylesi... İmam secdede vefat etti - Tıkla o anları izle
Kar için gün verildi! Sıcaklıklar düşüyor, o tarihte İstanbul’a kar geliyor
Kar için gün verildi! Sıcaklıklar düşüyor, o tarihte İstanbul’a kar geliyor
Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı: “Biz onlardan borç aldık”
Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı: “Biz onlardan borç aldık”
Daha fazla para kazanma hırsı pahalıya mâl oldu!
Daha fazla para kazanma hırsı pahalıya mâl oldu!
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır