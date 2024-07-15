Gaziantep FK, artık kalesinde Batman’le

Anadolu ekibi kaleyi sağlamlaştırdı. Kulübün açıklamasına göre Batman lakaplı kaleci ile 2 yıl süreli bir sözleşme imzalandı. Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz ve yardımcısı Uğur Şireci, kendini kırmızı renklere bağlayan Sokratis Dioudis ile el sıkıştı.

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Yapılan açıklamada “Sokratis Dioudis’e kulübümüze hoş geldin diyor ve armamız altında kendisine üstün başarılar diliyoruz.” İfadelerini kullandılar.

BATMAN LAKAPLI YUNAN KALECİ SOKRATİS DİOUDİS KİMDİR?

3 Şubat 1993 Yunanistan doğumlu Yunan kaleci Sokratis Dioudis, futbol yaşamına ülkesinin takımlarından Aris’in alt yapısında başladı. 2014 yılında Club Brugge’ün kalesini korumaya başlayan Dioudis, daha sonra 2016 yılında yeniden Aris formasını giydi.

2017 yılında Panathinaikos’ transfer olan Batman lakaplı kaleci 5 sezon boyunca takımın kaptanı olarak görev aldı. 2023 yılında ise Zaglebie Lubin formasını terleten file bekçisi, kariyer yaşamı boyunca 105 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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