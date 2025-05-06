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Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor!

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Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor!
Araç sahiplerine müjde! Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda indirim bekleniyor.
Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor! 1 16

Araç sahiplerine müjde! Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda indirim bekleniyor. İşte güncel rakamlar...

Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor! 2 26

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,29 TL indirim bekleniyor.

Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor! 3 36

Bugünden itibaren de otogazda 1,23 TL'lik indirim yürürlüğe girmişti.

Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor! 4 46

Bugün benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor! 5 56

İndirim sonrası İstanbul Avrupa yakasında,

benzinin litre fiyatı 45.20 TL,

motorinin 44.29 TL,

LPG'nin 26.19 TL,

Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor! 6 66

İstanbul Avrupa yakasında ise

benzinin litre fiyatı 45.05 TL,

motorinin 44.00 TL,

LPG ise 25.59 TL olması bekleniyor.

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