Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor!

Araç sahiplerine müjde! Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda indirim bekleniyor.

1 6 Araç sahiplerine müjde! Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda indirim bekleniyor. İşte güncel rakamlar... 2 6 Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,29 TL indirim bekleniyor. 3 6 Bugünden itibaren de otogazda 1,23 TL'lik indirim yürürlüğe girmişti. 4 6 Bugün benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor. 5 6 İndirim sonrası İstanbul Avrupa yakasında, benzinin litre fiyatı 45.20 TL, motorinin 44.29 TL, LPG'nin 26.19 TL, 6 6 İstanbul Avrupa yakasında ise benzinin litre fiyatı 45.05 TL, motorinin 44.00 TL, LPG ise 25.59 TL olması bekleniyor.



