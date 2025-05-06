Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor!

Araç sahiplerine müjde! Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda indirim bekleniyor. İşte güncel rakamlar...
Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,29 TL indirim bekleniyor.
Bugünden itibaren de otogazda 1,23 TL'lik indirim yürürlüğe girmişti.
Bugün benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.
İndirim sonrası İstanbul Avrupa yakasında,
benzinin litre fiyatı 45.20 TL,
motorinin 44.29 TL,
LPG'nin 26.19 TL,
İstanbul Avrupa yakasında ise
benzinin litre fiyatı 45.05 TL,
motorinin 44.00 TL,
LPG ise 25.59 TL olması bekleniyor.