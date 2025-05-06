Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek altın ne kadar? 6 Mayıs güncel altın fiyatları

Ancak altın fiyatları dün Fed etkisi ile yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Ayrıca ticaret savaşlarının devam edeceği ve gümrük vergileri ile ilgili bir anlaşma sağlanamayacağına yönelik endişelerin artması da altını yükselten bir diğer etmen oldu.