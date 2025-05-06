Altın yeniden yükselişe geçti! Gram, çeyrek altın ne kadar? 6 Mayıs güncel altın fiyatları
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06 Mayıs 2025 10:16
En karlı yatırım araçlarından biri olan altın yatırımcısını kazandırmaya devam ederken geçen hafta 4 bin TL'nin üzerine çıkarak zirve yapan daha sonra geri düşen altın fiyatları hafta başı ile beraber yeniden yükselişe geçti. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar? 6 Mayıs güncel altın fiyatları
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Altın fiyatları bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi yükselişini sürdürüyor. Altın geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile anlaşma ihtimalinin bulunduğunu açıklaması ve ticaret savaşının sona ereceği yönünde sinyal vermesi üzerine rekordan dönüp düşüşe geçmişti.
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Ancak altın fiyatları dün Fed etkisi ile yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Ayrıca ticaret savaşlarının devam edeceği ve gümrük vergileri ile ilgili bir anlaşma sağlanamayacağına yönelik endişelerin artması da altını yükselten bir diğer etmen oldu.
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Fed toplantısının 2 gün sürmesi ve Fed'in yarın faiz kararını açıklamasını bekleniyor. Piyasaların Fed'in yıl boyunca faiz indirimine devam edeceği beklentisi güvenli liman olan altına karar öncesi yatırımcının talebi arttı.
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ONS ALTIN YÜKSELİŞTE
Altın gün içerisinde 22 Nisan'dan bu yana ilk defa 3387 dolar seviyesini gördü. Altının onsu şu sıralar 3363 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatı mayıs ayında yüzde 2.1, yıl başından bu yana yüzde 28 yükseldi.
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GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 4.178,30
SATIŞ(TL) 4.178,78
ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.134,18 1,08 %
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 6.884,00
SATIŞ(TL) 6.942,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.883,00 0,86 %
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YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 13.767,00
SATIŞ(TL) 13.882,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.766,00 0,84 %
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TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 26.632,03
SATIŞ(TL) 27.158,10
ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.662,88 1,86 %
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ONS ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(USD) 3.368,20
SATIŞ(USD) 3.368,54
ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.333,65 1,05 %
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KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(USD) 107.650,00
SATIŞ(USD) 107.700,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 105.550,00 2,04 %
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CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 27.442,00
SATIŞ(TL) 27.630,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.406,00 0,82 %
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