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  3. Fuat Uğurdan bomba iddia! FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından sıra süleymancılara geldi

Fuat Uğurdan bomba iddia! FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından sıra süleymancılara geldi

TV 100 yazarı gazeteci Fuat Uğur son köşe yazısında bomba bir yazı kaleme alarak FETÖ ve Adnan Oktar'dan sonra sıranın süleymancı cemaatine geldiğini açıkladı.

Fuat Uğurdan bomba iddia! FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından sıra süleymancılara geldi
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Fuat Uğur, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen, kurucusunun Süleyman Hilmi Tunahan olduğu dini oluşuma ilişkin olarak bir iddiada bulundu.

"YETKİLİLERDEN İŞİTİYORUZ ŞİMDİ SIRA SÜLEYMANCILARA GELDİ"

"Şimdi Süleymancıların sırada olduğunu bütün devlet yetkililerinden işitiyoruz"
Uğur, yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecek.

Bu yürüyüşte hırsızlıkla, yolsuzlukla sermaye toplayıp ülkenin kaderine el koymaya çalışanlara ve onların yardakçılarına yer yok.

FETÖ terör örgütünün yok edilmesinin ardından Adnan Oktar grubunun, Kuytul grubunun da üzerine yüründü. Şimdi Süleymancıların sırada olduğunu bütün devlet yetkililerinden işitiyoruz. BND, CIA ve Mossad tarafından yemlenen, güdülenen, aparat olarak kullanılan, dini kuruluş adı altında ülkenin altına dinamit döşeyenler için yolun sonu görünüyor."

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