FETÖ’nün kumpasıyla 13 yıl hapis cezası almıştı! Balyoz mağduru Levent Ergün TSK’nın bir numarası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildi.

BALYOZ MAĞDURUYDU TSK'NIN BİR NUMARASI OLDU

Kararla, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında, Orgeneral Ali Sivri, Tuğgeneraller Mustafa Cüneyt Arıkan, Berat Acar, Halil Ünver, Ahmet Atilla Dündar, Emin Mehmet Terzioğlu, Serdar Gümüşhan, Erhan Akgül, Erdoğan Koçoğlu, Şenol Çetin, Mahmut Büyükcingi, Numan Yöner ve Esat Mahmut Yılmaz kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Tuğamiraller Ercan Kireçtepe, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk, Mustafa Saygılı, Erdinç Altıner, Yusuf Akyüz, Fatih Sezal ve Niyazi Uğur kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında da Tümgeneral Göksel Kahya, Tuğgeneraller Gürhan Ergürhan, Ali Öztürk, Doğan Mart, Haldun Taşan, Önder Şensöz ve Ömer Nafiz Gülmezoğlu'nun kadrosuzluk nedeniyle emekliliklerine karar verildi.

BALYOZ DAVASINDA 3 YILA YAKIN HAPİS YATTI

FETÖ'nün kumpas davalarından sözde Balyoz Darbe Planı'na ilişkin davadan 13 yıl hapis cezası alan Korgeneral Levent Ergün 3 yıla yakın tutuklu kalmıştı. Korgeneral Ergün son YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi etti.

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TSK'nın temizlenmesinin ardından terfilerini alan isimler arasında FETÖ kumpası sonucu görevinden emekliye ayrılan Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Enstitüsü Komutanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu da yer aldı. 15 Temmuz sonrası TSK'ya geri dönen Kadıoğlu, korgeneralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hava koruma ekibinde yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Tuğgeneral Mete Kuş da tümgeneralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı.

HARP OKULU BİRİNCİSİ

1988 yılında Kara Harp Okulunu birincilikle bitiren Ergün, 20 yıl sonra albay rütbesinde Kıbrıs’ta görev yaparken adı Balyoz kumpas davasına karıştırıldı. İfade vermek üzere yurda döndü. FETÖ’cü savcılar tarafından sahte delilerle suçlandı,

Üç yıl sonra davanın kumpas ortaya çıkmasının ardından TSK’ya dönen Ergün 2015’te tuğgeneral oldu.

Ergün 2016'da 60'a yakın şehit verilerek yapılan Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonları komuta etmiş, 21 günde ilçeyi hendeklerden ve PKK’lı teröristlerden temizlemişti. Ergün’den önce Nusaybin’de operasyonu yöneten iki tuğgeneral ise FETÖ’den tutuklanmıştı.

KAYNAK: HABER7