Feribot kullananlar dikkat! O hatlardaki seferler yarın iptal!

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde yapılan tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yarın, yapılmama kararı alınarak iptal edildi.

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Feribot kullananlar dikkat! O hatlardaki seferler yarın iptal!

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Feribot kullananlar dikkat! O hatlardaki seferler yarın iptal!

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, “30.01.2024 Salı (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 30.01.2024 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Feribot kullananlar dikkat! O hatlardaki seferler yarın iptal!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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