Araç sahipleri kara kara düşünüyor: Böyle giderse yıl ortası gelmeden 50 lira görülecek!

Zam, zam, zam… akaryakıt fiyatları zamların arkasından adeta koşturuyor. 2024 yılı itibarıyla artan maliyetler neticesinde akaryakıt zamları en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Araç sürücülerini üzecek yeni bir haber daha geldi…

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Araç sahipleri kara kara düşünüyor: Böyle giderse yıl ortası gelmeden 50 lira görülecek!

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, doğrudan ya da dolaylı olarak birçok kalemi etkisi altına alıyor. İndirimin az olduğu veya kısa sürdüğü akaryakıtta bir okkalı zam daha yolda. Bu geceden itibaren yapılacak zam ile site fiyatı 43 liraya dayanacak.

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PETROLDE YÜKSELİŞ BAŞLADI

Brent petroldeki dalgalanma ve dolar kurunun sürekli artışı benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Bu da günlük değişikliğe neden oluyor.

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Geçtiğimiz hafta 75 doların altında olan brent petrol tekrardan büyük sıçrama yaptı. Haftaya hızlı başlayan brent petrol 83 doları da aştı. TL’nin de dolar karşısında değer kaybı yaşaması benzin ve dizel türevlerinin artmasına neden oldu.

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AKARYAKITTA OKKALI ZAM

Akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren yeniden düzenleme yapılması bekleniyor. Buna göre motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi gündemde. Bu artışla beraber İstanbul’da motorin neredeyse 43 lira olacak.

İstanbul geneli hesaba katıldığında motorinin litre fiyatı 42 lira 90 kuruş olacak. Ankara’da ise, zamlı motorin 42 lira 32 kuruştan satılması bekleniyor.

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