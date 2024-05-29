Fed Bej Kitap detaylarını paylaştı: Büyüme vurgusu dikkat çekti

Fed Bej Kitap açıklamasında büyüme, genel görünüm, ekonomi gibi konular yer aldı. Perakende harcamaları çoğunlukla sabitti, tüketiciler daha fazla fiyat hassasiyeti sergiledi ve isteğe bağlı harcamaları azalttı. Otomobil satışları sabit kaldı.

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Bazı üreticiler satışları artırmak için teşvikler getirdi. Seyahat ve turizm, artan eğlence ve iş seyahati nedeniyle güç gösterdi, ancak yaz için misafirperverlik görünümleri karışıktı.

FED BEJ KİTAP: İŞGÜCÜ PİYASALARI

İstihdam genel olarak hafif bir hızla yükseldi. Sekiz Bölge, ihmal edilebilir ila mütevazı iş kazançları bildirdi ve geri kalan dört Bölge istihdamda herhangi bir değişiklik bildirmedi. Bölgelerin çoğu, belirli endüstrilerde veya alanlarda bazı kıtlıklar devam etse de, daha iyi işgücü mevcudiyeti kaydetti.

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Birden fazla Bölge, çalışan devir sayısının azaldığını söyledi ve biri işverenlerin pazarlık gücünün arttığını kaydetti. İşe alım planları karışıktı - birkaç Bölge mütevazı iş kazançlarının devamını beklerken, diğerleri belirsiz ekonomik ortam nedeniyle daha zayıf iş talebi ve isteksizlik nedeniyle işe alım beklentilerinde bir geri çekilme kaydetti.

Bazı Bölgeler daha mütevazı artışlar bildirse de, ücret artışı çoğunlukla ılımlı kaldı. Bazı Bölgeler, ücret artışının pandemi öncesi tarihsel ortalamalarda olduğunu veya bu oranlara doğru normalleştiğini bildirdi.

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