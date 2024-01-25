Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu

Fatih Camii'nde imam ile birlikte 2 kişiyi bıçaklayan Ömer S. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık makamı sanık için 2 ayrı suçtan toplam 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

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Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu

Fatih Camii'nde imama "Hocam bir şey sorabilir miyim" diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişiyi de yaralayan şüpheli Ömer Salgın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, şüpheli Ömer Salgın hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 8 Ocak 2024 günü saat 19.10 sıralarında Fatih Camii içerisinde bıçaklı saldırı olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine kolluk ekipleri tarafından olayın yaşandığı Fatih Camiine geçilerek olaya müdahil olunduğu, olay sırasında yaralanan şahısların tedavi amaçlı hastanelere sevk edildikleri ve şüphelinin olayda kullandığı bıçak ile kolluk ekiplerince muhafaza altına alındığı ve soruşturma işlemlerine başlanıldığı anlatıldı.

34 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, 9 Ocak 2024'te tutuklanan şüpheli Ömer Salgın'ın silahtan sayılan bıçakla müştekiler imam Galip Usta ve Bilal Erdem'e karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve Yusufcan İslam'a karşı ise "Kasten yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Ömer Salgın, önümüzdeki günlerde İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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