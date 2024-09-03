3 Eylül akaryakıt ne kadar oldu? Güncel benzin, LPG, motorin fiyatları

3 Eylül 2024'e kadar, Brent petrol fiyatındaki değişiklikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını yeniden şekillendirecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da benzin, motorin ve LPG fiyatlarının güncel listesini bulabilirsiniz.
3 Eylül 2024 Salı itibariyle benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatları aşağıda yer alıyor.
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Güncel benzin, LPG, motorin fiyatları
İstanbul Avrupa:
Benzin fiyatı: 43.30 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 24.79 TL
İstanbul Anadolu:
Benzin fiyatı: 43.19 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
Ankara:
Benzin litre fiyatı: 43.58 TL
Motorin litre fiyatı: 43.61 TL
LPG litre fiyatı: 24.70 TL
İzmir:
Benzin litre fiyatı: 44.08 TL
Motorin litre fiyatı: 44.13 TL
LPG litre fiyatı: 24.75 TL