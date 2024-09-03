Galatasaray transferi duyurdu! Golcü Osimhen resmen transfer oldu

Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırırken, İtalyan basınından şaşırtıcı bir iddia geldi.



Sabaha karşı İstanbul'a geldi



Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Victor Osimhen sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.



Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Osimhen ile birlikte özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Havalimanında Nijeryalı futbolcuyu binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.



Galatasaray KAP'a bildirdi



Galatasaray, KAP'a "Profesyonel Futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" dedi.



Galatasaray, Victor Osimhen için sezon sonuna kadar 9-10 milyon euroluk bir maaş ödemeyi kabul etti ve satın alma seçeneği yoktu.