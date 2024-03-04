Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların toplu taşıma kullanımını kolaylaştırmak ve toplu taşıma deneyimini geliştirmek için yeni bir minibüs projesi başlatıyor. İstanbul Kart'ın minibüslerde ve şehir genelinde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan proje, pilot bölgede başladı. Projedeki ilerleme hakkında detaylar burada bulunabilir...

İstanbul Kart Devri Minibüslerde Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sisteminde tam entegrasyon sağlamak için ücret entegrasyonu projesini başlattı. Arnavutköy, minibüslerde İstanbul Kart kullanımını teşvik etmek için projenin pilot bölgesi olarak seçildi.

Minbüs İndirimi

Proje, İstanbul'un en popüler toplu taşıma araçlarından biri olan minibüslere önemli bir yenilik getirecek. Minibüs yolcuları artık aktarma ve indirim fırsatlarına sahip olacak.

İbb Genel Sekreter Yardımcısı Açıklaması

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün şunları söyledi:

Minibüslerde ücret entegrasyonunun sağlandığı bu proje ile İstanbul ulaşımında önemli bir dönüşüm başlatıyoruz. Altyapıyı oluşturduğumuzda İstanbul'un tamamını kapsayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, hem İstanbulluların hem de ulaşım şirketlerinin ulaşım sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Minibüsler artık raylı sistemlere, deniz ulaşımlarına ve otobüslere tamamen entegre olacak. Bu nedenle, toplu ulaşımda geçerli olan aktarmalı bilet ve indirimler minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz ve indirimli ödemeler İBB tarafından karşılanacak. Arnavutköy ve İstanbul geneli için hayırlı olsun.”