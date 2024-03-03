Ehliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işsizlik en çok krizlere neden oluyor. İşsizlik sorunu son yıllarda hızla artıyor. Ancak iş arayanlara umut verecek bir iş haberi geldi.

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Ehliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladı

Şoför olmak isteyen adaylar için, herhangi bir üst yaş şartı yok. Ek olarak, herhangi bir eğitim zorunluluğu yoktur. Büyükşehir Belediyesi'nin 10 kadrolu sürücü pozisyonuna başvurmak isteyen adaylar, 26 Şubat ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilirler. 1 Mart 2024'ten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Şoför Alımı İş Başvurusu

Tam zamanlı veya süresiz olarak çalışmak isteyen adayların, ön başvuru formunda belirtilen tarihlerde başvuru yapması gerekir.

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Şehir İçi Şoför Alımı için on başvuru yapmak isteyen adayların karşılaması gereken koşullar şunlardır:

D sınıfı SRC belgesine sahiptir. Psikolojik teknikler sertifikalıdır. Türk vatandaşlığına sahip olmak. Antalya'da ikamet etmek. Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişki yoktur. Başvuru koşullarını karşılayan adayların başvuruları kabul edilecektir. Uygulanabilir adaylarla iletişime geçilecektir.

Abb 10 Daimi Şoför Başvurusu Nasıl Yapılır?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışmak isteyen adaylar, başvuru döneminde Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası No:20 Muratpaşa/Antalya adresine şahsen başvurabilirler.

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