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Bakan Yerlikaya: 'Kalkan' operasyonu nefes kesti: 242 düzensiz göçmen ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,İstanbul, Esenyurt ilçesinde düzenlenen “Kalkan-29 ”operasyonunda 242 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: 'Kalkan' operasyonu nefes kesti: 242 düzensiz göçmen ele geçirildi!
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'Kalkan' operasyonu nefes kesti: 242 düzensiz göçmen ele geçirildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul, Esenyurt ilçesinde düzenlenen “Kalkan-29 ”operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,İstanbul, Esenyurt ilçesinde düzenlenen “Kalkan-29 ”operasyonunda 242 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: 'Kalkan' operasyonu nefes kesti: 242 düzensiz göçmen ele geçirildi!

Bakan Yerlikaya, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz durmadan, duraksamadan kararlılıkla devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce Esenyurt genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya: 'Kalkan' operasyonu nefes kesti: 242 düzensiz göçmen ele geçirildi!

"370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi." diyen Yerlikaya, "Esenyurt’un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet Mobil Göç Noktası Aracıyla 4.765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başlatıldı." dedi.

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Kaynak:AA

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