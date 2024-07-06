Emekliler için promosyon müjdesi! 15 bin TL promosyon ödemesi yapılacak

QNB Finansbank, emekli maaşlarına ilişkin yoğun rekabetin ortasında emeklilere yönelik yeni promosyon tutarlarını açıkladı.

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Emekliler için promosyon müjdesi! 15 bin TL promosyon ödemesi yapılacak

Banka, bu yılın başından itibaren devam eden zamların ardından Temmuz ayı için promosyon tutarlarını emekli maaş aralıklarına göre güncelledi.

Temmuz ayında emekli promosyonları için yeni promosyon tutarları açıklandı.9.999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 10.000 TL, 15.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 12.500 TL, 20.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere ise 15.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

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Taşıma avantajları ve ek kampanyalar: Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyanlar, promosyon ödemelerinin yanı sıra bir dizi ek avantajdan yararlanabilir. Özel mevduat kampanyaları, düşük faizli özel krediler ve havale işlemlerinde ek destekler bu avantajlardan bazılarıdır. Banka, müşterilerine sunulan bu ek fırsatlarla emeklilerin finansal durumunu iyileştirmek için önemli adımlar atıyor.

Bankalar arasındaki rekabet, emeklilere daha iyi ve çeşitli hizmetler sunar. Bu promosyonlar, sektördeki diğer bankaların emekliler için finansal yönetimde kolaylık sağlamasına ve ek gelir kazanmalarına izin veriyor.

QNB Finansbank, Temmuz ayından itibaren emekli promosyonlarını yeniden düzenleyerek müşteri odaklı yaklaşımını ve finansal çözümlerdeki liderliğini bir kez daha gösterdi. Emeklilere sunulan bu yeni fırsatlar, finansal durumlarını iyileştirmek isteyen herkes için önemli bir adım olarak görülüyor. Bankalar, emekli promosyonlarında yeni yöntemler kullanarak sektördeki rekabeti ve hizmet çeşitliliğini artırıyor.

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