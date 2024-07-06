Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Altında yeni yasaklar ve kısıtlamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ticareti üzerindeki kısıtlamaların devam edeceğini belirtti ve Temmuz ayında yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yeni yasaklar ve kısıtlamalar

Geçtiğimiz yıl seçimlerden sonra göreve gelen yeni ekonomi yönetimi, işlenmemiş altın ithalatına ve çeyrek ve yarım gram altın üretimine yönelik sert önlemler aldı. Bu önlemler, özellikle altın ticaretine yönelik talepleri sınırlamak ve ekonomik belirsizlikleri azaltmak için tasarlanmıştır.

Kuyumculuk ve mücevherat sektörü, alınan kısıtlamaların sektöre zarar vereceğini belirterek gevşetilmesini istedi. Bununla birlikte, Bakan Şimşek, bu önlemlerin ülkenin döviz rezervlerini korumak ve ekonomisini desteklemek için gerekli olduğunu vurguladı. Altın ticaretindeki kısıtlamalarla ilgili sert ifadeleri, sektörde daha fazla belirsizlik yarattı.

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Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler, altın ticaretini daha da kısıtlayacak. Altın fiyatlarındaki potansiyel yükseliş beklentileri ve dolar kurundaki yatay seyir nedeniyle önleyici önlemler alınması gerekiyor. Bu nedenle, on iki ayarlık gram altın üretimi tamamen durdurulacak ve gram altınlar için kısıtlamalar getirilecek.

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MEB, Türkiye ekonomisini güçlendirmek ve döviz rezervlerini korumak için altın ticaretini düzenledi. Bununla birlikte, yatırımcılar ve sektör temsilcileri, bu önlemlerin piyasada nasıl bir etkisi olacağı konusunda endişeliler. Altın ticareti üzerindeki talep, Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni kısıtlamaların nasıl etkileyeceği konusunda endişeli.

Türkiye'nin altın ticaretine yönelik yeni düzenlemeleri, ekonomi politikalarında köklü bir değişikliği gösteriyor. Altın ticareti, temmuz ayında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Sektördeki yatırımcılar ve yatırımcılar, ticaret ve ekonomideki değişiklikleri yakından takip etmeye devam edecek.