Ev almak isteyen prefabrik evlere baksın! Prefabrik ev fiyatları ne kadar?

Betonarme ev fiyatları ciddi şekilde arttı ve insanlar alternatif yollar arıyor. 40 50 60 68 69 70 75 80 metrekare prefabrik ev fiyatları ne kadar?

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Ev almak isteyen prefabrik evlere baksın! Prefabrik ev fiyatları ne kadar?

Türkiye'deki depremler ve pandemi sonrası vatandaşların en önemli araştırmaları arasında yer alan metrekare bazında prefabrik ev fiyatları araştırması da yer alıyor. Güncel listelerle birlikte, prefabrik evlerin fiyatları ne kadar? 40 50 60 68 69 70 75 80 metrekarelik bir prefabrik ev için ne kadar para gerekiyor?

Prefabrik evler, duvar, pencere gibi tüm bileşenleri fabrikada üreten ve inşası için temel kazılması gerekmeyen binalardır. İstediğiniz metrekare ve oda yerleşim planına göre prefabrik evler bir ya da iki katlı olabilir.

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PREFABRİK EV FİYATLARI

50 m2 2+1 Prefabrik Ev: İlk bakışta 339.900,00 TL olan bu model, kampanyalı dönemde 279.900,00 TL.

85 m2 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev Fiyatı 444.900,00 TL'den başlar.

Kampanya döneminde 120 m2 3+1 prefabrik ev 724.900,00 TL yerine 589.900,00 TL.

Kampanya nedeniyle, 75 m2 2+1 prefabrik evin fiyatı 449.900,00 TL iken şu anda 359.900,00 TL.

100 m2 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev 609.900,00 TL'den başlayan fiyatlarla 489.₺ 900,00

108 m2'lik 2+1 prefabrik ev, geniş bir 2+1 arayanlar için 589.900,00 TL'den 529.900,00 TL'ye satın alınabilir.

639.900,00 TL'den 519.900,00 TL'ye satın alınan 112 m2 3+1 prefabrik ev, aileler için geniş ve konforlu bir seçenektir.

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