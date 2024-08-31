İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor! Yeni taksi lisansı nasıl alınacak?

İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor! Yeni taksi lisansı nasıl alınacak? Merak konusu oldu. Konu ile alakalı Ekrem İmamoğlu'da detayları açıkladı.

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İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor! Yeni taksi lisansı nasıl alınacak?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile onaylanan 2 bin 500 yeni taksi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmaya başladı. UKOME, 2 bin 500 yeni taksinin renk ve tasarımlarını belirleyecektir. Taksilerde şoför ve yolcu arasında güvenlik bariyeri olacak. İBB Ulaşım Akademi tarafından verilen eğitim sonucunda, taksi şoförleri sertifikalandırılacaktır. Taksi kullanan yolcular, uygulama üzerinden herhangi bir komisyon veya ek ücret ödemeyecek. Taksiler, Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) onayı aldıktan sonra her yıl yenilenmesi gereken bir çalışma ruhsatı ile çalışabilir.

Lisans almak için herkes başvuru yapabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çevrim içi mobil uygulamalar aracılığıyla taksi çağırma hizmeti vermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilere Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı verebilecek. Taksi taşımacılığı yönergesi, başvuranların yeteneklerini belirleyecektir.

Lisanslı mobil uygulamaların tamamında, İBB'ye üye olan taşımacı ve şoförlerin üyelik başlangıç ve bitiş bilgileri, yolculuk başlangıç konum ve zaman bilgileri, yolculuk ücreti bilgileri ve toplu ve kamusal ulaşım hizmet kalite sistemi kapsamında kullanılan yolculara ait öneri, şikâyet ve puanlama bilgileri sağlanacaktır. Lisans başvurusu yapmak isteyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin en az bu yeterliliklere sahip olması gerekir.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı itibarıyla İBB tarafından verilen lisansa sahip üç şirket var. Bitaksi, UBER ve Taksim bunlardan bazıları. Ayrıca Indrive, Laksi ve Martı Taksi şirketlerinin başvuruları hala incelenmektedir. İBB Meclisi tarafından belirlenen bir bedel ödeyerek lisans almaya hak kazanan bu işletmeler, yönetmelikte belirtilen istekler ve web servis süreçleri tamamlandıktan sonra lisans alabilirler. Ayrıca Bolt ve Yandex gibi şirketlere başvurabilir ve yeterlilikleri uygun görülürse lisans alabilirler.

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