Çalışma saati düşecek mi? AK Parti resmi açıklama yaptı!

AK Partili Güler, kamu ve özel sektörde çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik bir girişimi olmadığını belirtti.

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Bu çalışma öyle değil. Gündemimizde haftalık veya günlük çalışma yok. Ancak pandemi nedeniyle bazı sektörlerde ve meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma ve daha esnek çalışma modelleri hem işverenler hem de çalışanlar tarafından öneriliyor. Uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalık belirli günlerde sadece belirli meslek kollarında çalışmak mümkün olabilir. Bu açıdan mümkündür. Yoksa şu anda haftalık çalışma günlerinin ve çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Şu anda bir çalışma yok.



Çalışma saatlerine ilişkin bir düzenleme meclise gelecek değil. Çalışma modellerinde yalnızca bir değişiklik olacak. Uzaktan çalışmanın ve esnek çalışma biçimlerinin iş yaşamına entegre edileceği açıklandı.