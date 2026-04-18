  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  Meteoroloji'den hafta sonu için peş peşe uyarı: 19 ilimize 'turuncu' ve 'sarı' kod!

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan son tahminlere göre: 19 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi. Yurdun güneydoğusu ve Ankara çevre illerine dikkat çekerek, birçok ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan son tahminlere göre: 19 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi. Yurdun güneydoğusu ve Ankara çevre illerine dikkat çekerek, birçok ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji hava durumu raporuna göre; bahar ayı beklenirken, yağışlar henüz yurdu terk etmiyor...

Yapılan açıklamada; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI
Kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için "sarı", Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HABERE YORUM KAT