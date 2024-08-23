Esra ezmeciye bağlanan kadından şok edici cinsel itiraf! Kocam cinsel ilişki esnasında 'Şampiyon Fenerbahçe' diye bağırıyor

Beyaz TV'nin gündüz kuşağı programı "Esra Ezmeci ile"ye bağlanan bir kadın, "Kocam cinsel ilişki esnasında 'Şampiyon Fenerbahçe' diye bağırıyor konsantremi bozuyor" itirafta bulunması olay olarak gündem oldu.

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Beyaz TV'de gündüz kuşağı programlarıyla seyircilerinin sorularını yanıtlayan aman zaman bu sorular ve olaylarla hep gündem olan Esra Ezmeci, yine canlı yayına katılan bir izleyicinin cinsel itirafları olay oldu.

"KOCAM CİNSEL İLŞKİ ESNASINDA ŞAMPİYON FENERBAHÇE BAĞIRIYOR"

Sibel isimli kadının dramı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Canlı yayında duyduklarına inanamayan Esra Ezmeci, Kocam cinsel ilişki esnasında 'Şampiyon Fenerbahçe' diye bağırıyor. Sloganlar atıyor ve benim bütün konsantrasyonum bozuluyor." sözleri sonrası gülmemek için kendini zor tuttu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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