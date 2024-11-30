Zorunlu uygulama başladı! Yapmayan 4 bin lira ceza ödeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemeleri doğrultusunda, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale geliyor. Özel otomobiller için ise yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen, güvenli sürüş için kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Sanayi Sitelerinde Yoğunluk

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Kasım ayının son günlerinde, sanayi sitelerinde ve lastikçilerde artan yoğunluk dikkat çekiyor. Sürücüler, kış şartlarına uygun lastik değişimi yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Ticari araç sürücülerinin yanı sıra özel araç sahipleri de güvenli sürüş için kış lastiği taktırmayı tercih ediyor.

Kurallara Uymamanın Bedeli: 4 Bin 69 Lira

Zorunluluk kapsamında kış lastiği kullanmayan ticari araç sahiplerine, 2024 yılı itibarıyla 4 bin 69 lira idari para cezası uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla bu ceza 5 bin 856 liraya yükselecek.

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Özel Araçlar İçin Yeni Düzenleme Gündemde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özel araçlar için de kış lastiği zorunluluğu getirilmesine yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda, tüm araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu hale gelebilir.

Kış lastiği uygulaması, güvenli sürüş ve kazaların önlenmesi için büyük önem taşırken, sürücülerin bu kurala uyması hem kendi güvenlikleri hem de trafik düzeni açısından kritik bir rol oynuyor.