Esenyurt'ta bir lisede hareketli dakikalar: Öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 yaralı var!

İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. A.Ç. (16) isimli öğrenci gözaltına alınırken yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, açıklama yaptı.

KAYMAKAM ÇOBANOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Okula gelerek konuyla ilgili bilgi alan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çobanoğlu, "Sınıf içerisinde bir öğrencimiz, iki sınıf arkadaşını bıçakla yaralamış. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreçleri devam ediyor. Adli ve idari tahkikat sürüyor. Yaralı bir çocuğumuzun durumu iyi, hafif yaralı. Diğer çocuğumuzun tedavisi sürüyor. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaralı öğrenciler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

TFF'den karar çıktı: Bu hafta hakemleri atayacak kişi belli oldu, İşte Süper Lig'de 7. Hafta maçları...

Bartın, okul saldırısında hayatını kaybeden Eslem Sare'sini toprağa verdi

Dünyanın en azılı suçlularındandı: “Babior” lakaplı Yuri Radulov, İstanbul'da yakalandı!