Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ilk mesaj: Parasal sıkılaşma vurgusu öne çıktı…

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevi bırakmasıyla beraber yeni atama hemen gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tavsiyesi üzerine yeni göreve Fatih Karahan getirildi. Yeni Merkez Bankası Başkanı, ilk mesajını ise kamuoyu ile paylaştı…

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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ilk mesaj: Parasal sıkılaşma vurgusu öne çıktı…

Hafize Gaye Erkan’ın şok istifasıyla bir anda gözler ekonomiye çevrildi. Hafta sonuna doğru gelen istifa süreciyle, devlet çabucak aksiyon aldı. Yeni görev için iki isim öne çıktı. Ancak gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Fatih Karahan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın başkanı oldu.

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ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI

Yeni Merkez Bankası Başkanı unvanını alan Fatih Karahan, piyasaların merakla beklediği ilk mesajı verdi. Kısa ve öz bir mesaj paylaşan Karahan, fiyat istikrarı ve parasal sıkılaşmayı öne çıkardı. Merkez Bankası Başkanı Karahan,

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“Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

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BAKAN ŞİMŞEK’TEN İLK DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yeni Merkez Bankası Başkanı’nı tebrik ederek şu mesajı paylaştı;

“Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz.”

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