Bakan duyurdu: O uygulama ilk defa deprem bölgesinde başlıyor…

Günümüzde evlilik oldukça zor bir hal aldı. Gençler ekonomik zorluklar nedeniyle evliliği ertelemeye başladı. Hükümet daha öncesinde vaad ettiği yeni uygulamayı hayata geçiriyor. Yeni evlenecek gençleri ilgilendiren yardım desteğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu.

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FAİZSİZ 150 BİN LİRA KREDİ

Yeni evlenecek olan gençler için 150 bin liralık faizsiz kredi resmen başlıyor. Kredinin verilmesine ilişkin Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat’tan itibaren başlayacak. Kredi ilk 2 yıl ödemesiz olacak. Daha sonrasında 150 bin lira ödemesi 4 yıl göre ödeme şartıyla verilecek.

BAKAN GÖKTAŞ MÜJDEYİ VERDİ

150 bin lira evlilik paketi daha öncesinde mecliste kabul edilmişti. Uygulamanın ilk başlayacağı yer ise deprem bölgesi olacağı paylaşıldı. Aile ve Sosyle Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,

“Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler.”

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