Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti: AK Parti'den had bildiren yanıt gecikmedi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail’deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.

Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir.

Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez.

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