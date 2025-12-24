Güllü'nün kızını cezaevinde rahat bırakmadılar: Apar topar Silivri'ye nakledildi!

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin ölümünden sorumlu tutulması üzerine kaldığı cezaevinde şiddete maruz kaldığı iddia edilerek Silivri Cezaevi'ne nakledildiği ortaya çıktı...

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Dosya kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten yakını öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

"TUĞYAN'A GÜLLÜ ŞARKILARI DİNLETİLİYOR" İDDİASI

Tutuklanmasının ardından Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter'in, koğuştaki tutuklular tarafından protesto edildiği öne sürüldü. İddiaya göre koğuşta kalan tutukluların yüksek sesle Güllü şarkıları dinleterek Gülter'e tepki gösterdiği ileri sürüldü.

"YEMEK YEMİYOR, PSİKOLOJİK OLARAK ZORLANIYOR"

Tuğyan Ülkem Gülter'in dört kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemediği ve psikolojik açıdan zor bir süreç geçirdiği de iddialar arasında yer aldı.

ŞİDDET İDDİASI GÜNDEME GELDİ

NTV'de yer alan habere göre; öte yandan Gülter'in Gebze Kadın Cezaevi'nde bulunduğu süreçte şiddete maruz kaldığı da öne sürüldü.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un, müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze'de cezaevi değişikliğini öğrendiği belirtildi. Son olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in Silivri Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

Kaynak: NTV

