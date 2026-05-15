CHP’li Özel ve Yalım'ın ihraç edilen teğmenler için skandal yazışmaları ifşa oldu: Çok iyi tüm askeri personeli yanımıza çekeriz

CHP’li Özgür Özel ve Özkan Yalım, ordumuza yakışmayan hareketlerde bulunan, kılıç çatan ve mevzuattan kaldırılan andı okuduğu için ihraç edilen 4 teğmene istihdam kapısı araladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasındaki yazışmalar, ihraç edilen teğmenlerin CHP'li belediyelerde istihdam edilmesine yönelik bir planın varlığını gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen atamalar, bu stratejinin uygulamaya konulduğunu ve CHP'nin yargı sürecini takip ederek belediye kadrolarını bu amaçla hazırladığını ortaya koydu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasındaki gizli yazışmalar, yemin töreninde kılıç çatıp mevzuattan kaldırılan andı okuduğu için ihraç edilen teğmenlerin CHP'li belediyelerde istihdam edilmesine yönelik hazırlanan planı gözler önüne serdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde atılan son adımlar, bu stratejinin uygulamaya konulduğunu tescilledi. Siyaset gündemine bomba gibi düşen gelişmede, CHP Genel Merkezi'nin ihraç edilen teğmenlerle kurduğu temas ve bu isimlerin belediye kadrolarına yerleştirilmesi süreci tüm detaylarıyla ifşa oldu. Özgür Özel'in bizzat onay verdiği ve yargı sürecinin sonucuna göre şekillenen istihdam operasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlendirmelerle somut bir hal aldı.

İHRAÇ TEĞMENLERE İŞ İMKANI CHP’DEN

Tutuklu bulunan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki diyaloglar, partinin ihraç edilen askeri personel üzerindeki planlarını ortaya çıkardı. 1 Şubat 2025 tarihli yazışmalarda Özkan Yalım'ın, “Selamlar kardeşim. İhraç edilen teğmenlerle alakalı düşüncen vardır muhakkak önümüzdeki günlerde büyük şehirlerimizde istihdam edilmesi nasıl olur” şeklindeki sorusuyla başlayan süreç, CHP liderinin verdiği yanıtla derinleşti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TALİMAT: OLMAZSA BİZ YERLEŞTİRİRİZ

Yalım'ın önerisine sıcak bakan Özgür Özel, yazışmalarda izlenecek stratejiyi net bir şekilde ifade etti. Özel, “Gayet iyi olur ama önce idari yargı sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz” yanıtını veren Özel teğmenlerin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: “Yürütmeyi durdurma alıp bir ay içinde geri dönmeyi umuyorlar olmazsa biz onları yerleştiririz.” Yalım bu yanıtı aldıktan sonra, “Çok iyi tüm askeri personeli yanımıza çekeriz” ifadeleriyle TSK üzerindeki kirli planını ifşa etti.

Bu ifadeler, CHP'nin yargı sürecini yakından takip ettiğini ve belediye kadrolarını alternatif olarak hazır tuttuğunu gözler önüne serdi. Ayrıca belediye kadrolarının siyasi amaçlar doğrultusunda kullanıldığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP’Lİ ABB İHRAÇ TEĞMENLERİ KUCAKLADI

Söz konusu planın sadece kağıt üzerinde kalmadığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen atamalarla tescillendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce işe alındığının bildirilmesi Özgür Özel’in istihdam planının devreye alındığını gösterdi. Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin bu hamlesi, Genel Merkez ile koordineli yürütülen sürecin somut örneği olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber7

