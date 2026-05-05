Çin'de büyük facia: Fabrikada patlayan havai fişekler ortalığı cehenneme döndürdüı: 21 ölü, 61 yaralı

Çin’in Hunan eyaletinde, havai fişek üretiminin merkezi olarak bilinen Liuyang ilçesinde bir fabrikada meydana gelen şiddetli patlama ortalığı cehenneme çevirdi.

İlk belirlemelere göre 21 işçi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Çin’in güneyindeki Hunan eyaleti, dün akşam saatlerinde büyük bir sanayi faciasına sahne oldu. Eyalet merkezi Çangşa’ya bağlı Liuyang ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama, bölgede geniş çaplı bir yıkıma yol açtı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Resmi haber ajansı Xinhua'nın yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu'na dayandırdığı verilere göre:

Patlama anında fabrikada bulunan 21 işçi yaşamını yitirdi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 61 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Enkaz altında kaldığı düşünülen işçiler için yürütülen kurtarma çalışmaları, ikincil patlama risklerine rağmen titizlikle sürdürülüyor.

DEVLET BAŞKANI Şİ’DEN "HESAP SORULSUN" TALİMATI

Facia sonrası bir açıklama yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devletin tüm imkanlarının arama-kurtarma çalışmaları için seferber edilmesi talimatını verdi. Şi, olayın sorumlularının hızla tespit edilerek hesap sorulması gerektiğini vurgularken, ülke genelindeki yerel yönetimlere de sert uyarılarda bulundu:

DÜNYANIN HAVAİ FİŞEK MERKEZİ: LİUYANG

Patlamanın meydana geldiği Liuyang ilçesi, küresel ölçekte havai fişek ve eğlence amaçlı patlayıcı üretiminin en önemli merkezlerinden biri olarak tanınıyor. Bölgedeki fabrikalar, dünya genelindeki havai fişek talebinin önemli bir kısmını karşılıyor.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kazanın teknik nedenlerini araştırmak ve yardım çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye uzman bir heyet gönderdi. Soruşturma kapsamında fabrikanın güvenlik sertifikaları ve depolama koşulları mercek altına alındı.

HAVAİ FİŞEKLERDEN KAYNAKLANAN KAZALAR

Çin'de havai fişek üreten fabrikalar ile bu ürünlerin toplu halde bulunduğu toptancı depoları ve dükkanlarda, güvenlik tedbirlerinin eksikliğinden kaynaklanan kazalara zaman zaman rastlanıyor.

Hunan eyaletinde Haziran 2025'te Çangdı şehrinin Linci ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Ekim 2025'te yine Liuyang'da, açık hava seyir alanında dronlar ve havai fişeklerle düzenlenen gösteride arızalanarak düşen dronlar, havai fişeklerin ateşleme tertibatının tutuşmasına ve fişeklerin alev alarak etrafa saçılmasına yol açmıştı. Gösteriyi izleyen kalabalıkta paniğe yol açan olayda can kaybı yaşanmamıştı.

Bu yıl, geleneksel Bahar Bayramı kutlamalarının yapıldığı şubat ayında Ciangsu eyaletinin bir köyünde ve Hubey eyaletinin bir kasabasında havai fişek dükkanlarında meydana gelen patlamalarda toplam 20 kişi hayatını kaybetmişti.

