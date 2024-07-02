Erdoğan’dan kabine sonrası çok net mesaj: “Provakasyonlara eyvallah demeyiz…”

Temmuz ayının ilk kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük çoğunlukla Kayseri’de yaşanan olayları konuştu.

KAOS PLANI TEZGAHLANDI

Kayseri ve sınır ötesinde yapılanları sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kaos tezgahı” olarak nitelendirdi. İşte o açıklamalar,

"Geçmişte etki ajanları ve provokatörler eliyle ülkemize hangi bedellerin ödetildiğini gayet net hatırlıyoruz. Kayseri'de iğrenç ve rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgahlandı. İkinci perde ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Bunları kimin yazdığını çok çok iyi biliyoruz. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz.

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Irkçı vandallığa ve provokasyonlara boyun eğmediğimizi altını çizerek söylemek istiyorum. Kimse kendini polisin, hakimin devletin yerine koyamaz. Kayseri'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan, polisimize saldıran 474 provokatör gözaltına alındı.

Dün Suriye Milli Ordusu güçleri ve güvenlik kuvvetlerimiz kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulundu. Suriye Geçici Hükümeti şanlı bayrağımıza yönelik saldırıları lanetlediğini ifade etmiştir.

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Hangi kirli ellerin bu işlerin arkasında olduğunu mutlaka ortaya çıkaracağız. Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti teröristan kurma hayallerinin önündeki bariyerdir. Silahlarının namlusu ülkemize çevrili eli kanlı caniler orada var oldukça ülke ve milletimizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Bölücü terör tehdidi ortadan kalktıkça elbette üzerimize düşeni yaparız."

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