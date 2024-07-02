Son dakika! Irak'ın kuzeyi ile Suriye kuzeyinde sıcak saatler: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ile Suriye'nin kuzeyi, Zeytin Dalı bölgelerindeki PKK'lı 10 teröristin tespit edilmesi üzerine çıkan çatışmada toplam 13 terörist etkiz hale getirildi.

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Son dakika! Irak'ın kuzeyi ile Suriye kuzeyinde sıcak saatler: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ile Suriye'nin kuzeyi, Zeytin Dalı bölgelerindeki PKK'lı 10 teröristin tespit edilmesi üzerine çıkan çatışmada toplam 13 terörist etkiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.Kahraman Türk Silahlı Ordusu terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

Son dakika! Irak'ın kuzeyi ile Suriye kuzeyinde sıcak saatler: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

13 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini kaydetti.Öte yandan MSB açıklamasında "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam" mesajını verdi.

Son dakika! Irak'ın kuzeyi ile Suriye kuzeyinde sıcak saatler: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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