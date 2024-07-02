Son dakika! Irak'ın kuzeyi ile Suriye kuzeyinde sıcak saatler: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ile Suriye'nin kuzeyi, Zeytin Dalı bölgelerindeki PKK'lı 10 teröristin tespit edilmesi üzerine çıkan çatışmada toplam 13 terörist etkiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.Kahraman Türk Silahlı Ordusu terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

13 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini kaydetti.Öte yandan MSB açıklamasında "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam" mesajını verdi.

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