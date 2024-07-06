Erdoğan zam bekleyen dar gelirliye yanıt verdi! “Yapmamız gereken enflasyonu düşürmek”

Kazakistan'dan dönmek için uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi programına ilişkin, "En büyük sorunumuz hayat pahalılığı." En kötü vergi enflasyonudur. Sonuç olarak, dar gelirlilere, asgari ücretlilere ve emeklilere yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmek olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi sona erdikten sonra Türkiye'ye döndü. Dönüş uçağında gazetecilerin sorularını Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı.

Haziran ayı enflasyon rakamları Erdoğan'a açıklandı. Piyasanın tahminlerinden daha düşük bir aylık enflasyon gerçekleşti. 8 aylık enflasyon da ilk kez geriledi. Bu tablo, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından başlayan ekonomi programının, beklenen tarihte başlayan dezenflasyonun başlamasını gösteriyor. Ekonomi programının ve enflasyonun gelecekte nasıl ilerleyeceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre para politikasında yeni değişiklikler yapılabilir mi?

Erdoğan, geçen sene dezenflasyona geçiş için bir süre öngördüklerini belirterek, para politikasının etkili olması zaman aldığını söyledi.

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Çünkü geçen yıl deprem etkisiyle olağanüstü koşullar yaşadık. Para politikasının başarılı olması uzun sürmez. Maliye politikaları daha fazla çaba gerektiriyordu. O nedenle, Mayıs 2024'ten sonra dezenflasyonun başlayacağını belirttik. Haziran ayında yıllık enflasyonda düşüş başladı ama Temmuz ayında, yani 60'lı rakamlarda olacağını tahmin ediyorum. Muhtemelen düşük bir 60 puan alacak. Ağustos ayında da düşük 50'li bir rakam olacaktır. Ek olarak, muhtemelen Eylül enflasyonu açıklandığında 50'nin bir tık altı olacaktır. Bu çerçevede öngördüğümüz politika Geçen yıl cari açıkta önemli bir sorun yaşadık. Bu yıl cari açık bir sorun olmaktan çıktı. Milli gelire oran olarak yüzde 6'lardan neredeyse yüzde 2 civarına düşmesi bekleniyor. Rezerv konusunda önemli bir ilerleme kaydettik. Toplam rezervimiz yaklaşık 145 milyar dolar. Swapsız rezervlerimiz de on milyarın üzerine çıktı. Mart seçiminden bu yana, swap hariç net rezervlerde yaklaşık 80 milyar dolarlık bir iyileşme oldu. Eşsiz bir iyileşme ve güven var.

Böylece dış denge artık bir endişe kaynağı değildi. Risk primimiz diğer ülkelere oranla on kat daha hızlı düşüyor. Bugün itibariyle yaklaşık 263 baz puan. Son üç ay boyunca, yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin iki yıllık tahvil faiz oranlarımız 1000 baz puan düştü. Özellikle enflasyon rakamlarının sona ermesinden sonra faizler düşmeye başladı. Dün hem iki yıllık, beş yıllık ve on yıllık faizlerimiz düştü. Son yerel seçimden sonra yine yurtdışına ihraç ettiğimiz tahvil faizleri kırk baz puan düştü. Bu nedenle risk primi düşüyor, faizler düşüyor ve notumuz gerçekten artıyor, cari açıkımız daralıyor ve bütçede dengeyi iyileştiriyoruz."

Enflasyonda düşüşün daha yeni başladığını ve hızlanarak devam edeceğini belirten Erdoğan, "Tabii ki sorunlarımız var ama bu sorunları çözecek güçlü bir siyasi irade var" dedi. Bu hedefler başlangıçta iddialı görünse de, onları başaracağımıza gerçekten inanıyoruz. Programımız başarılı. Başlangıçta programın yok olduğunu, çalışmadığını ve paranın geldiğini iddia ettiler. Bir kulp sürekli bir hata üzerinde duruyor. Bu sorunları çözmek için güçlü bir siyasi irade var. Hayat pahalılığı en büyük problemimiz. En kötü vergi enflasyonudur. Sonuç olarak, dar gelirlilere, asgari ücretlilere ve emeklilere yapacağımız en büyük iyilik, popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek. Vatandaşlarımızın refah seviyesini sürdürmek. Son çeyreğe girerken bu işi bitirmiş olarak Allah'ın izniyle gireceğiz, dedi.